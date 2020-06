Ve svém prvním veřejném projevu kritizoval prezidentský kandidát Joe Biden chování prezidenta Donalda Trumpa, jehož vedení země podle něj dominuje sobectví a strach. „Myslí si, že mu pomůže, když bude rozdělovat,“ řekl Biden.

„Prezident se včera vyfotil s biblí v ruce před kostelem Sv. Jana. Kéž by ji aspoň jednou otevřel a začetl se do ní. Mohl by se něco dozvědět. Třeba že máme ty druhé milovat jako sebe. Je to těžké, ale je to úkol pro Ameriku. Donalda Trumpa takový úkol nezajímá,“ řekl Biden v projevu ve Filadelfii, který někteří komentátoři označili za nejsilnější v jeho čtyřicetileté politické historii. (NPR)

Proslov ke zhlédnutí zde i zde.