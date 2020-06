V ruském Norilsku byl zaveden režim „výjimečná situace“ poté, co z místní teplárny do řek Daldykan a Ambarnaja uniklo 21 tisíc tun nafty. Ministerstvo pro výjimečné situace RF uvedlo, že do rezervoáru před tím naboural nákladní vůz. (NTV)

