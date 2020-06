Premiér Babiš odmítl, že by mu zákon o evidenci skutečných majitelů měl pomoci ve sporu o střet zájmů. Kritici upozorňjí na to, že díky předpisu by nebyl považován za majitele Agrofertu, ale jen za vlastníka svěřenských fondů.

Kabinet předpis schválil hlasy ministrů za ANO, zástupci koaliční ČSSD se zdrželi. Babiš dnes odmítl, že mu má předpis pomoci. „Je to nesmysl. Myslím, že právníci to dostatečně vysvětlili. A podsouvat tady, že naši ministři mi jdou s něčím na ruku, to já zásadně odmítám. Myslím, že to bylo vysvětleno,“ uvedl. (ČTK)

Více jsme se tématu věnovali v tomto článku.