Bratr George Floyda poděkoval lidem za podporu, kterou jeho rodině dávají najevo. „Vzdělávejte se a zjistěte si, koho volíte,“ vyzval Terrence Floyd lidi shromážděné na místě, kde jeho bratr pod rukama policistů zemřel. (Abc News)

“Educate yourself and know who you are voting for," Terrence Floyd, the younger brother of George Floyd, said to a crowd gathered at memorial site.https://t.co/IVf4FqUPps

"On behalf of the Floyd family, thank you. Thank you for the love." pic.twitter.com/r10zZ7rEbH

— ABC News (@ABC) June 1, 2020