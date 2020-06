Premiéra a předsedu ANO Andreje Babiše mrzí odchod místopředsedy Petra Vokřála z hnutí. Podle Babiše vedení jihomoravské organizace dlouhodobě přehlíželo a neřešilo to, že do hnutí v Brně přišli lidé, kteří tam být neměli.

„Situace v Brně, která už delší dobu poškozuje naše hnutí, je důsledkem toho, že do naší jihomoravské krajské organizace přišli lidé, kteří tam nikdy být neměli. Vedení této organizace o problému dlouho vědělo, ale přehlíželo ho a neřešilo. Přitom to je jejich kompetence a povinnost. Lidí, kteří poškozují jméno našeho hnuti, se musíme zbavit. Odchod Petra Vokřála mě každopádně mrzí,“ uvedl Babiš.

Bývalý brněnský primátor a kandidát ANO na hejtmana odchod z hnutí zdůvodnil napojením brněnské buňky hnutí na podsvětí, uvedl server Aktuálně.cz. „Během víkendu jsem se definitivně rozhodl, že moje cesta v hnutí je dále neudržitelná. Z více důvodů. Dlouhodobě jsem se snažil prosazovat liberální pojetí hnutí tak, jak jsem do něj vstupoval v roce 2014. ANO se ale vydalo spíše směrem politikaření v klasické partaji, kde jedinou starostí je vyhrát volby. Toto je pro mě málo,“ řekl serveru Vokřál. Dodal, že neuvažuje o kandidatuře v krajských volbách za jinou stranu.

Vokřál v uplynulých týdnech navrhoval zrušení tří brněnských buněk ANO – v Židenicích, Starém Lískovci a v Černovicích. Důvodem bylo mimo jiné napojení na lidi, kteří figurovali v kauze podezření z korupce kolem veřejných zakázek v městské části Brno-střed spojených s Jiřím Švachulou. Předsednictvo hnutí ANO ale v květnu zrušilo své březnové rozhodnutí o rozpuštění tří těchto brněnských organizací. Manažer hnutí a poslanec Jan Richter tehdy v prohlášení pro novináře uvedl, že tak vedení učinilo kvůli procesní chybě, v očistném procesu v jihomoravské organizaci chce ale podle něj hnutí pokračovat. (ČTK)