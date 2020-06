Češi se budou muset prokazovat negativními testy na covid-19 při návratu z Velké Británie a Švédska. Z dalších zemí Evropské unie budou moci přicestovat bez omezení. Týká se to všech sousedních zemí i Řecka, Chorvatska či Bulharska.

Od 15.6. můžeme začít cestovat po Evropě. Na vládě jsme schválili systém označující bezpečné země pro cestování. Barvy na mapě označují závažnost vývoje covid v dané zemi. Zeleně jsou bezpečné země, oranžově země se středním rizikem nákazy a červeně země s vysokým rizikem nákazy. pic.twitter.com/hSphgepOei — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) June 1, 2020



Vláda na dnešním zasedání schválila systém označující bezpečné země pro cestování, uvedl na Twitteru ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Země jsou v systému rozdělené do tří kategorií značících nízké, střední a vysoké riziko. Češi mohou bez omezení cestovat do států v prvních dvou kategoriích. Cizinci přijíždějící do ČR se ale budou muset nadále prokazovat testem i při cestě ze středně rizikových zemí, do nichž patří Itálie, Španělsko, Francie, Belgie, Nizozemsko, Portugalsko či Irsko. (ČTK)