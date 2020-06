Britská královna Alžběta II. se po delší době ukázala na veřejnosti. Fotografové ji zachytili při projížďce na koni na pozemcích u zámku Windsor. V královském sídle je spolu se svým manželem princem Philipem od poloviny března. (BBC)

🐴 The Queen is pictured riding Fern – a 14 year old Fell Pony – in Windsor Home Park this weekend. pic.twitter.com/z9DUnW9yB3

— The Royal Family (@RoyalFamily) May 31, 2020