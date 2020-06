Prezidentský kandidát Joe Biden přišel podpořit protestující proti smrti George Floyda na demonstraci do Wilmingtonu ve státě Delaware. Přitom poklekl na zem, což je znamením odporu proti policejní brutalitě. (Politico)

We are a nation in pain right now, but we must not allow this pain to destroy us.

As President, I will help lead this conversation — and more importantly, I will listen, just as I did today visiting the site of last night's protests in Wilmington. pic.twitter.com/0h2ApbKT0C

— Joe Biden (@JoeBiden) May 31, 2020