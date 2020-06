Senát bude ode dneška opět přístupný veřejnosti. Jeho sídlo bylo po dva a půl měsíce uzavřeno v rámci opatření proti koronaviru. Lidé budou moci navštívit nejen zasedání horní komory a jejích výborů a komisí, ale mohou také zavítat do Valdštejnské zahrady.

Víkendové prohlídky Valdštejnského paláce zatím v rámci preventivních opatření proti šíření infekce obnoveny nebudou. Ze stejných důvodů se prozatím nebudou pořádat ani akce pro veřejnost, mezi něž patřily pravidelné čtvrteční koncerty v rámci Kulturního léta v Senátu.

Navštívit jednání senátních výborů nebo sledovat schůzi horní komory z galerie pro veřejnost budou lidé moci při zachování bezpečnostních opatření, tedy zakrytí dýchacích cest a dodržování rozestupů. Za stejných podmínek bude umožněn vstup do Senátu také zástupcům médií.

Valdštejnská zahrada je přístupná denně od 07:30 do 17:30. Veřejnosti bude opět k dispozici i Informační centrum Senátu, a to každý všední den od 09:00 do 16:00. (Senát.cz)