Zemřel původem bulharský umělec Christo Vladimirov Javačev, bylo mu 84 let. Spolu se svou ženou tvořil tvůrčí pár, který se proslavil zejména instalacemi příbuznými uměleckému směru land art.



Christo vystudoval umění v Sofii a v roce 1956 se odstěhoval do Československa, odkud však po roce emigroval do Rakouska a poté do Spojených států, kde se s manželkou usadil. Jeho otec byl ředitelem textilky, možná odtud pramení nejčastější materiál, s nímž je tato umělecká dvojice spojována – textilie. Jejich nejznámějšími realizacemi, které vytvářeli od počátku 60. let minulého století, je „zabalení“ nejrůznějších budov či částí krajiny do látky; takto využili například berlínský Reichstag či pařížský most Pont-Neuf. Své práce označovali pouze jménem Christo do roku 1994, poté se „podepisovali“ jako Christo a Jeanne-Claude. Jeanne-Claude zemřela v roce 2009. ArtCam films uvede brzy do kin dokument Christo: Chůze po vodě. (Facebook)