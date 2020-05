Senát nejpozději do konce června pošle Sněmovně návrh zákona, podle něhož by stát měl obcím a krajům dorovnat výpadek příjmů kvůli proplácení kompenzačního bonusu podnikatelům. Podle předlohy by jim poskytl příspěvek na každého obyvatele. (ČTK)

V pořadu Partie to dnes řekl předseda horní komory Miloš Vystrčil (ODS). Návrh skupiny senátorů počítá s tím, že by stát dal krajům 400 korun a obcím 1000 korun na obyvatele. Předlohu podepsali zástupci všech senátorských klubů, Senát ji před deseti dny v prvním kole podpořil. Nyní ji projednávají výbory.