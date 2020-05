Na několika místech protestů v USA se policisté přidali k demonstrujícím. Buď s nimi šli v davu, nebo napůl poklekli, což je známkou protestu proti policejní brutalitě. Někteří drželi transparenty podporující potrestání smrti George Floyda.

Oh my God it’s happening in Flint too.

Protesters chanted: “WALK WITH US!!”

So the sheriff and his men joined the protest.#GeorgeFloydProtests pic.twitter.com/igRsMyD5aD

