V Minneapolis, kde protesty kvůli smrti George Floyda začaly, policie zabarikádovala svojí stanici betonovými tvárnicemi. Protestující vyzvala, aby šli domů, když odmítli, použila slzný plyn. Ulicemi projíždějí policejní auta, ve čtvrtích jsou hlídky. (CNN)

Less than an hour after the curfew in Minneapolis went into effect, people were still outside. Then absolute chaos. #GeorgeFloyd pic.twitter.com/opNgdIURdP

— Omar Jimenez (@OmarJimenez) May 31, 2020