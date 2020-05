Velká americká města ovládl chaos. Guvernéři vyhlásili zákaz vycházení a policie tak může zatýkat všechny, kdo jsou v ulicích. Protestující zákaz ignorují a ničí budovy, zapalují ohně a někde rabují obchody. Jde o největší nepokoje za poslední desetiletí. Sledujte vývoj online zde.

Quoting what historian Douglas Brinkley told me a few minutes ago: "We haven't seen a spasm of riots like this since the assassination of Martin Luther King, Jr. in 1968." pic.twitter.com/1w5igovC5F

— Brian Stelter (@brianstelter) May 31, 2020