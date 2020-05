Do startu vesmírné lodi Crew Dragon s americkými astronauty – poprvé za devět let z amerického kosmodromu – chybí méně než deset minut. Přímý přenos nabízí NASA.

LIVE NOW: We are launching astronauts to the @Space_Station from @NASAKennedy for the first time in nine years. Liftoff is at 3:22pm ET. #LaunchAmericahttps://t.co/UPmFv01Adf https://t.co/UPmFv01Adf

— NASA (@NASA) May 30, 2020