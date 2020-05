Skotská premiérka Nicola Sturgeonová čelí podobné situaci jako ministryně financí Alena Schillerová: lidé si všímají, že má v době zavřených kadeřnictví podezřele upravený účes. „Ženy poznají, že kadeřník nablízku nebyl,“ říká. (The Herald)

The number of men, like his Lordship here, who are obsessed with my hair is a bit weird tbh.

(Whereas most women look at it and just know no hairdresser has been anywhere near it 😂) https://t.co/AGOD0DIgqX

— Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) May 30, 2020