Nedaleko Českého Dubu na Liberecku zemřel odpoledne motocyklista. U nehody zasahovala letecká záchranná služba, muž podlehl svým zraněním na místě.

Nehoda se stala krátce před 15:00. „Motocyklista jel od obce Buřínsko do obce Podhora a nezvládl projetí prudké zatáčky, ze které vyjel ze silnice do příkopu a následně do stromu. Při tom utrpěl zranění neslučitelná se životem,“ řekla policejní mluvčí Ivana Baláková.

Svědci na místě se motocyklistovi snažili poskytnout první pomoc, ale přivolaný lékař konstatoval smrt. (ČTK)