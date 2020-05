EU vyzvala Spojené státy, aby přehodnotily své rozhodnutí skončit spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací. „WHO musí být nadále schopna řídit mezinárodní reakci na pandemie, účast všech je nutná,“ apelují na Washington unijní lídři.

Na USA se proto dnes obrátila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a šéf unijní diplomacie Josep Borrell, uvedla agentura AFP. „WHO musí být nadále schopna řídit mezinárodní reakci na pandemie, tu nynější i ty budoucí. Z tohoto důvodu je účast všech nezbytná a nutná,“ uvedli ve společném prohlášení.

Americký prezident Donald Trump rozhodnutí ohledně WHO oznámil na včerejší mimořádné tiskové konferenci. „Dnes náš vztah se Světovou zdravotnickou organizací ukončíme,“ prohlásil a WHO znovu obvinil, že je ovládána Pekingem, a to přestože Spojené státy zaplatily na příspěvcích mnohonásobně víc než Čína.

Organizaci také vyčetl, že není přístupná reformám, jež podle jeho mínění potřebuje. Dodal také, že Spojené státy své prostředky původně určené této organizaci věnují na jiné globální zdravotnické účely. Loni USA pokryly zhruba 20 procent rozpočtu WHO.