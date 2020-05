Mezinárodní protidrogová akce zadržela 50 tun kokainu. Na černém trhu by se droga rozdělila do asi 126 milionů dávek v hodnotě několika desítek milionů korun. Do operace Orion V se zapojilo 26 amerických a evropských zemí a trvala 45 dní.

Podle agentury Reuters o tom v pátek večer informoval kolumbijský prezident Iván Duque.

Operace se rozběhla začátkem dubna a trvala do 15. května. Zasahující síly při ní zadržely přibližně 150 lidí a zabavily desítky různých plavidel a čtyři letadla, sdělil Duque.

Množství kokainu zajištěného při operaci odpovídá přibližně 126 milionům dávek a zločineckým gangům by vyneslo zisk úhrnem 1,7 miliardy dolarů (41,2 miliardy korun), upřesnil k operaci kolumbijský ministr obrany Carlos Holmes Trujillo.

Dodal, že kromě kokainu se podařilo rovněž zadržet sedm tun marihuany v celkové hodnotě 36,7 milionu dolarů.

Spojené státy vyvíjejí na Kolumbii nestálý tlak s cílem dosáhnout omezení ilegálního pěstování koky, z níž se kokain vyrábí. Podle Bílého domu se loni potenciální produkce této drogy v Kolumbii zvýšila o osm procent na 951 tun. (ČTK)