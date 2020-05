V Detroitu zemřel devatenáctiletý protestující. Do davu někdo střílel z auta Dodge Durango ve 23.30 místního času, uvedla policie. Nestřílel podle ní policista. Postřelený člověk byl převezen do nemocnice, kde později zemřel. Je to už druhá oběť protestů.

První člověk zemřel při demonstracích ve středu.

Zraněn byl jeden policista, který byl také převezen na ošetření do nemocnice.

„Okolnosti smrti a motiv střelby stále vyšetřujeme,“ řekla policejní seržantka z Detroitu Nicole Kirkwoodová. (ČTK, NBC)