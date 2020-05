Policie v Los Angeles obklíčila demonstranty na čtyřproudé křižovatce a připravuje se k zásahu. Během noci se jí podařilo dav rozdělit do menších skupin, které se snadněji ovládají. Shromáždění vyhlásila za nepovolené a má tak právo zatýkat. (LA Times)

Police shot rubber bullets at protesters on Spring St. in Downtown Los Angeles.

Follow along for live updates: https://t.co/Yv7XPeptjy pic.twitter.com/PwxDtzFG7C

— Los Angeles Times (@latimes) May 30, 2020