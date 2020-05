Poslanci hnutí Trikolóra navrhli ústavní zakotvení práva placení v hotovosti. Hotovostní platby jsou podle nich podmínkou zachování základního soukromí a nezávislosti jednotlivců.

Aspoň tak to tvrdí předkladatelé Václav Klaus mladší a Zuzana Majerová Zahradníková v důvodové zprávě návrhu novely listiny základních práv a svobod.

Do listiny chtějí autoři vložit pasáž, podle které by měl každý právo na úhradu svých peněžitých dluhů v hotovosti. Omezení práva by bylo přípustné jen v zákonných případech pro ochranu bezpečnosti státu, veřejného pořádku nebo práv a svobod druhých. Do ústavy navrhuje Trikolóra doplnit ochranu rovnocenného postavení hotovostních a bezhotovostních forem plateb k úkolům České národní banky.

„Případný budoucí vývoj směřující k dalšímu omezování či dokonce k úplném zákazu hotovostních plateb by představoval významný zásah do osobních svobod a podstatně by zvýšil riziko zneužívání velkého množství informací souvisejících s nárůstem bezhotovostních plateb,“ napsali Klaus a Majerová Zahradníková ve zdůvodnění.

Zároveň ale nezpochybňují zákon o omezení plateb v hotovosti, podle kterého se musí platby nad 270.000 korun provádět bezhotovostně. Zákon a stanovenou hranici je podle předkladatelů možné označit za legitimní nástroj v boji proti financování terorismu, daňovým únikům nebo pro snižování rizika korupce.

Předlohu nejprve posoudí vláda. Rozhodne o ní Parlament. Není ale jisté, zda ji Sněmovna stihne projednat do konce volebního období. (ČTK)