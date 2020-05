V Los Angeles protestující právě zničili kavárnu Starbucks a vyrabovali ji zevnitř. Na záběrech stanice CNN je vidět, že mezi lidmi, kteří z kavárny vybíhají, je i několik bělošskch protestujících. Policie vyhlásila, že jde o nezákonné shromažďování, což jí dává právo demonstrující zatknout.

Some looting reported in Los Angeles at a Starbucks pic.twitter.com/7dA4814y51

— Acyn Torabi (@Acyn) May 30, 2020