Násilné rasové protesty kvůli smrti Afroameričana George Floyda se rozšířily do dalších amerických měst, v Atlantě hoří policejní vůz před centrálou stanice CNN. Těsně před jedním z vchodů explodovala výbušnina. Policista uvnitř budovy CNN byl zasažen kamenem.

.@CNNValencia and crew take cover after an explosion takes place in the space between protesters and police at the CNN Center in Atlanta. https://t.co/mHZFrcOZj7 pic.twitter.com/HLPzyoKgn9

— CNN (@CNN) May 30, 2020