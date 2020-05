Spojené státy ukončily vztah se Světovou zdravotnickou organizací. „Dneska přerušujeme náš vztah a prostředky, které přestaneme WHO dávat, rozdělíme mezi jiné, pomáhající organizace,“ oznámil prezident Donald Trump.

The President announces he’s terminating the relationship with the WHO pic.twitter.com/FDLwv9VVE9

Ve čteném projevu v Růžové zahradě Bílého domu poté prezident oznámil, že USA už nebudou považovat Hongkong za území autonomní na Číně.

„Dávám proto pokyn, aby byl započat proces, kterým budou ukončeny výjimky, které Hongkong užíval, a to ať jde o vydávání osob, obchod či technologie,“ řekl prezident Trump.

President Trump says the U.S. will today be "terminating our relationship with the World Health Organization" and redirecting funds to other "urgent public health needs" around the world https://t.co/Nj065CIsxp pic.twitter.com/Y8wgsDXamC

— CBS News (@CBSNews) May 29, 2020