Bílý dům zveřejnil oficiální vyjádření k nočním násilnostem v Minneapolis. Zopakoval výrok prezidenta Trumpa z předchozí noci, který protestujícím pohrozil, že mohou být zastřeleni. Společnost Twitter poté příspěvek zablokovala.

“These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you!” https://t.co/GDwAydcAOw

