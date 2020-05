Reportérský tým stanice CNN byl právě propuštěn. Policie v Minneapolisu zatkla před hodinou redaktora Omara Jimeneze a další členy týmu při reportování z násilných protestů. Zatčení natáčeli kamerou, kterou pak policie týmu zabavila.

„Nevěděl jsem, co se děje a proč, ale to, že všechno bylo v živém vysílání, bylo uklidňující,“ řekl poté zadržený Omar Jimenez s odkazem na smrt Afroameričana George Floyda, který po zadržení policií zemřel. Jimenez je hispánsko-afrického původu.

Watch: @OmarJimenez's account of his arrest this morning pic.twitter.com/rD2fiG8jbP

— Brian Stelter (@brianstelter) May 29, 2020