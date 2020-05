Hongkonžané s britským pasem mohou dostat britské občanství, až vstoupí v platnost čínský bezpečnostní zákon. Oznámil to Londýn. Čína se obratem ohradila: Británie prý porušuje smlouvu s Pekingem a vměšuje se do jeho vnitřních záležitostí.

Foto: repro Jeffrey Ngo 敖卓軒, Twitter

Oznámení britského ministerstva zahraničí se týká konkrétně tzv. BN(O) pasů: British National(Overseas), britská národnost (v zámoří). Jsou to pasy, které se za britské koloniální vlády vydávaly těm Hongkonžanům, kteří se o ně přihlásili v registru občanů britských zámořských území.

Člověk s BN(O) pasem má britskou národnost, ale už ne občanství: je pouze občanem Commonwealthu. Jako takový může ve Spojeném království pobývat až půl roku, ale není oprávněn tam pracovat nebo se ucházet o občanství.

O tom, zda těmto lidem poskytnout plné britské občanství, se léta vedly bezvýsledné debaty. K loňskému prosinci žilo v Hongkongu asi 315 000 držitelů BN(O) pasu, upozorňuje South China Morning Post. Mnohé z těchto pasů byly obnoveny teprve v průběhu loňského roku, v době rostoucí nejistoty kolem vládního režimu a protivládních protestů.

Teď Británie vyhlásila, že změní pravidla. Poté co Čínou vnucený zákon o národní bezpečnosti vstoupí v Hongkongu v platnost, Londýn „zruší půlroční limit a dovolí držitelům BN(O) pasů přijet do Spojeného království a ucházet se o práci nebo studovat po dobu 12 měsíců s možností prodloužení. To samo o sobě otevře cestu k budoucímu občanství,“ sdělil novinářům šéf britské diplomacie Dominic Raab.

Nutno připomenout, že BN(O) pasy se vydávaly jen do konce britské nadvlády v Hongkongu, tedy do června 1997. A že mladých lidí, kteří se narodili už pod Čínskou lidovou republikou – a kteří tvoří významnou část protivládních protestujících a jsou ohroženi represemi –, se to netýká.

Nevměšujte se, vzkázal do Londýna Peking

Čínské vedení změna britského kurzu nepotěšila. „Čína znovu zdůrazňuje svůj postoj, že záležitosti Hongkongu jsou vnitřními záležitostmi Číny a Čína neschvaluje žádné vměšování ze strany zahraničních sil,“ prohlásil mluvčí čínské diplomacie Čao Li-ťien.

Čao zároveň zdůraznil, že britsko-čínské memorandum o Hongkongu jasně stanoví, že držitelé BN(O) pasu nemají právo pobytu v Británii. Namísto vměšování do věcí Hongkongu se soustřeďte na podporu jeho blahobytu, vzkázal Čao na Britské ostrovy.