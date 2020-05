Ruský disident a obhájce lidských práv Sergej Mochnatkin zemřel ve čtvrtek ve věku 66 let. Oznámila to dnes ruská média s odvoláním na publicistu Viktora Šenderoviče. „Zemřel Sergej Mochnatkin. Zabíjeli jej mnoho let a zabili. Stesk a vztek,“ napsal Šenderovič na Facebooku.