„Kdybych mohl, zrušil bych svůj Twitter účet hned. Ale mám dohromady na sociálních sítích 186 milionů lidí, a takový dosah mi žádná jiná média neumožní,“ řekl prezident Trump poté, co vydal příkaz omezující sociální sítě.

Experti se v prvních analýzách znění Trumpova exekutivního příkazu shodují, že se ani po něm příliš nezmění. Prezident, respektive autor příkazu ministr vnitra William Barr, argumentuje, že provozovatelé sociálních médií nemají právo zasahovat do jejich obsahu a jsou pouhými nosiči sdělení jiných.

Jakmile to poruší, stávají se „editory“ obsahu, a na ně se poté vztahují přísnější pravidla.

President @realDonaldTrump: "There's nothing I'd rather do than get rid of my whole Twitter account." pic.twitter.com/Giz99p1sG2

— The Hill (@thehill) May 28, 2020