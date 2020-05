Demonstranti zničili stanici policie v Minneapolis, kde se od smrti Afroameričana George Floyda konají násilné protesty. Lidé pronikli skrz bariéry a stanici zapálili. Guvernér státu Minnesota Tim Walz povolal Národní gardu.

Protesters breached the Minneapolis police precinct in the neighborhood where George Floyd died in police custody, setting fire to the building as dozens watched it burn late Thursday https://t.co/MJ0JibRJFh pic.twitter.com/nV535R5sVL

— TIME (@TIME) May 29, 2020