Americká vláda plánuje zrušit studijní víza nejméně třem tisícům čínských studentů. FBI a ministerstvo spravedlnosti dlouhodobě upozorňují na rizika, která podle nich někteří čínští studenti představují.

Představitelé USA k tomu chtějí přistoupit i přesto, že nemají důkazy o tom, že by se studenti něčím provinili. Nicméně podle některých zpráv musejí ti, kterým čínská vláda umožní a uhradí studovat v USA, předávat zpátky do země informace. (New York Times)