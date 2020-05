„Evropská revoluce.“ V čem spočívá návrh dua Merkelová–Macron k rozhýbání ekonomiky EU? Jak půl bilionu eur, o které jde, získat? Komu se to líbí, a komu ne? Jak reagoval Babiš? Kdo by peníze dostal a jak by se splácely? Vše v článku Markéty Boubínové.