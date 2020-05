Poradce britského premiéra Dominic Cummings nejspíš porušil karanténní opatření, když cestoval z Durhamu do obce Barnard Castle. Oznámila to durhamská policie s tím, že jde pouze o menší prohřešek.

Pokud by policisté zastavili Cummingse v době, kdy cestoval, nejspíš by ho poslali zpátky do jeho domu v Durhamu. Neudělili by mu pokutu ani jiný trest. (Guardian)