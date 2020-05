Premiér Andrej Babiš se vymezil proti postupu hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové. Sám by určitě trestní oznámení na záchranářku nepodával.

„Celá ta aféra je zbytečná. Já bych to tak neřešil. Podávat trestní oznámení si myslím, že není důvodné. Je třeba řešit věci komunikací. Pokud se tak kraj rozhodl, je to jejich rozhodnutí, ale já bych to tak nedělal,“ řekl Babiš v rámci interpelací. Sám ale rozumí tomu, že tehdy byli všichni pod tlakem. Ačkoli by vše řešil jinak, celou věc uzavřel s tím, že Středočeský kraj je nezávislá samospráva.

Jak v pondělí informovala Česká televize, záchranářka Veronika Brožová, která kvůli nedostatku ochranných pomůcek poslala otevřený dopis středočeské hejtmance, je nyní prošetřována policií.

Ve středu pak hejtmanka pro Českou televizi upřesnila, že trestní oznámení nepodala na záchranářku, ale na list Náš region, který její otevřený dopis otiskl. Médium se nyní brání, že se cítí pod tlakem a čelí zastrašování.

Krok vedení Středočeského kraje vyvolal velkou kritiku nejen od opozičních stran, ale odsoudil ho i šéf středočeské sociální demokracie Robin Povšík.

Jermanová se minulý týden obrátila na policii, aby znovu posoudila trestní oznámení, které podal kraj o možném šíření poplašné zprávy v kauze roušek u záchranářů. Dnes to uvedla Helena Frintová z krajského úřadu, podle níž je takový akt zcela ojedinělým případem. Tvrdí, že hejtmanství tím nezasahuje do policejního vyšetřování. Na dotaz, proč chce hejtmanka nové posouzení oznámení, Frintová neodpověděla.