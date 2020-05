Čínský umělec Aj Wej-wej nechal svými kresbami potisknout 10 tisíc roušek, které se budou prodávat přes eBay. Výtěžek půjde humanitárním organizacím pomáhajícím lidem s koronavirem, například Lékařům bez hranic.

Art and Activism for good: The brilliant @aiww has designed these new masks to help benefit @HRW and partner organizations @RefugeesIntl & @MSF.

— Human Rights Watch (@hrw) May 28, 2020