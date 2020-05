Území nelze získávat silou. Proti anexi protestují i v Izraeli, reaguje Zaorálek na kritiku

Ministr kultury a někdejší šéf diplomacie Lubomír Zaorálek odmítá výtku, že by spolu s Tomášem Petříčkem a Karlem Schwarzenbergem zpochybnili spojenectví s Izraelem. Právě Češi by měli důsledně hájit princip, že území nelze nabývat silou, říká.

Na začátku byl text současného šéfa diplomacie Tomáše Petříčka (ČSSD) a dvou z jeho předchůdců Lubomíra Zaorálka (ČSSD) a Karla Schwarzenberga (TOP 09) pro list Právo. Hlásili se v něm ke spojenectví s Izraelem, ale i k právu vyjádřit nesouhlas se zamýšlenou anexí části palestinských území.

Ta Izrael ovládl v šestidenní válce v roce 1967. Od té doby byly rozděleny na tři zóny podle míry palestinské účasti na jejich správě a částečně kolonizovány židovskými osadníky. A také se staly předmětem vyjednávání o mírovém uspořádání, které ale desítky let a jednání k cíli nepřivedly.

Trojici politiků pak oponovala skupina kolem expremiéra Mirka Topolánka (ODS) – rovněž exministři Alexandr Vondra, Cyril Svoboda a Jan Kohout.

„Článek našich tří kolegů vnímáme také jako přihlášení se k neblahým praktikám vedení EU kritizovat Izrael za každou cenu a klademe si otázku, zda nevznikl na objednávku vysokého představitele EU Josepa Borrella, jemuž české spojenectví s Izraelem není po chuti,“ uvedli v polemice.

„Náš postoj je jasný: snahu obětovat Izrael jako strategického partnera výměnou za imaginární pozitivní body v Bruselu zásadně odmítáme,“ uzavřeli Topolánek a spol.

Zaorálek nyní pro Deník N argumentoval, že „není možné používat síly k přisvojení území“. Existují podle něj historické paralely, ať už z české minulosti ve 20. století, nebo obsazení Krymu Ruskem.

„Myslím, že ten dopis nebyl tak extravagantní, jak se tvrdí. Dopisy se normálně používají a všichni ví, že 220 generálů v Izraeli, šéfů Mosadu a Šin Betu (zpravodajských služeb, pozn. red.), vydalo prohlášení, že anexe je špatně. Všichni ví, že anexe je špatně. Dopis 50 bývalých ministrů zahraničí, velmi přátelských vůči Izraeli – všichni ví, že vydali prohlášení, že anexe je špatně,“ řekl Zaorálek.

Dopisem tří ministrů podle Zaorálka česko-izraelské vztahy neutrpí. „Jsem přesvědčen, že je to v souladu s koncepcí české zahraniční politiky, která se hlásí k dvoustátnímu řešení (izraelsko-palestinského konfliktu, pozn. red.). Nebylo tam nic, co by vybočovalo z dlouholeté konzistence,“ řekl Deníku N.