Čtvrtina restaurací a barů v Česku ani po uvolnění podmínek neotevřela. Vyplývá to z dat firmy Storyous, která dodává pokladní systémy do 3 000 podniků. „Až třetina lidí má obavy chodit do restaurací,“ říká šéf firmy Igor Třeslín. (Gastrojobs)