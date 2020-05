Spojené státy jako první země na světě dosáhly v počtu zemřelých s nemocí covid-19 hranici 100 000 lidí. Potvrzených nakažených je téměř 1,7 milionů. Všechny státy se po opatřeních proti koronaviru vrátily zpět k normálnímu životu, ve třinácti z nich počet infekcí stále roste. (BBC)

The US becomes the first country in the world to lose 100,000 lives to the coronavirus pandemichttps://t.co/mNkXG9kxXw pic.twitter.com/j16QwWbHbm

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) May 27, 2020