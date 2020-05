Zhruba tři čtvrtě hodiny zbývají do prvního startu Američanů do vesmíru po 9 letech, poprvé se soukromým dopravcem. Poslední přípravy a odpočítávání letu NASA a SpaceX na ISS je možné sledovat například tady. O letu píšeme zde.

Webcast of Crew Dragon’s demonstration mission with @NASA astronauts @AstroBehnken and @Astro_Doug on board the spacecraft is now live → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/aXQUcY4diB

— SpaceX (@SpaceX) May 27, 2020