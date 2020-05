Evropská komise chce na překonání koronavirové krize vyčlenit 750 miliard eur (20 bilionů korun). Z toho by 500 miliard mělo jít do členských států formou dotací a 250 miliard ve formě úvěrů.

Objem rozpočtu Evropské unie na příštích sedm let by měl podle návrhu Evropské komise být 1,1 bilionu eur. Novými zdroji příjmů by se měly stát emisní povolenky či uhlíková daň. (Bloomberg/ČTK)