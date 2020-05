Na pláže poblíž australského Sydney se vyplavují roušky a další zdravotnické vybavení z 40 kontejnerů, které při víkendové bouři spadly do moře z nákladní lodi APL England.

Surgical masks wash up on Sydney beaches after 40 containers fall off cargo ship – there go someone’s orders… https://t.co/Kx3alP4b6w #PPE #facemasks pic.twitter.com/5MlAYVdoQZ

— Jane Townson (@drjanetownson) May 27, 2020