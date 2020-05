Donald Trump vyzval při tiskové konferenci reportéra, aby si sundal roušku. „Můžete si to sundat? Neslyším vás.“ Reportér odvětil, že tedy bude mluvit hlasitěji. „No jo, vy chcete být politicky korektní,“ reagoval prezident.

„Nikoli, pane, já chci nosit roušku,“ trval na svém reportér. (C-Span)

"You want to be politically correct" — Trump asks @jeffmason1 to take his mask off then disses him when he refuses to do so pic.twitter.com/ALhIY9n5e2

— Aaron Rupar (@atrupar) May 26, 2020