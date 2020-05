Kanadští vojáci, kteří byli povoláni k pomoci při koronaviru do domovů seniorů, objevili hrůzné podmínky, v nichž staří lidé žili. Někteří byli vyhladovělí, bez řádné péče, nemytí. Případ otřásá Kanadou.

„Zprávy, které jsme dostali, jsou otřesné. Člověku to zlomilo srdce,“ reagoval viditelně pohnutý premiér provincie Ontario Doug Ford. „Je šokující, že se takové věci můžou v Kanadě stát.“

Vojáci zjistili, že mnozí senioři jsou těžce zanedbáni. Mnozí byli celé dny v použitých plenách a neměli dostatek jídla. Na několika místech dokonce našli přemnožený hmyz.

Domovy bojovaly s nedostatkem personálu, který byl často nevyškolený. Senioři neměli dostatek ochranných pomůcek, a tak jim je personál mezi sebou použité střídal. V jednom domově se lidé mohli volně procházet, přestože mezi nimi byli nakažení koronavirem.

Do případu se zapojil i premiér Justin Trudeau, který řekl, že situace se musí okamžitě změnit a „Kanada se musí lépe postarat o své staré“. Ottawa zatím na pomoc proti šíření nákazy nasadila do domovů pro seniory víc než 300 vojáků do Ontaria a 1500 do Quebecu. (Toronto CTV News)