Společnost Twitter začala označovat výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa za zavádějící. Ke dvěma tweetům přiřadila varování, že jsou nepodložené. Donald Trump to odmítl. Twitter tím prý omezuje svobodu slova a zasahuje do voleb.

Twitter for the first time placed a fact-checking notification on President Trump's tweets, flagging his claims that mail-in ballots will be ‘substantially fraudulent’ and result in a ‘rigged election’ https://t.co/QESID18CFk pic.twitter.com/caVl8cNcD7

