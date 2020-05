V Sýrii byl při náletu zabit vysoký člen teroristické organizace Islámský stát (IS) Muataz Númán Džubúrí. Oznámila to to dnes irácká tajná služba a potvrdil mluvčí irácké armády. Džubúrí byl v IS označován za „guvernéra Iráku“ a odpovídal za zahraniční operace IS.

Tato organizace ovládala sever Iráku a Sýrie od roku 2014, v Iráku byla poražena roku 2017, v Sýrii loni.

Podle iráckých armádních zdrojů citovaných tamním serverem Rudaw zemřel Džubúrí při náletu koalice vedené Spojenými státy na východě Sýrie, v provincii Dajr az-Zaur. Operace se zúčastnila irácká tajná služba a protiteroristická jednotka. Premiér Mustafa Kázimí jejich práci ocenil.

Americká armáda zatím informaci nekomentovala, ale podle iráckých zdrojů USA na Džubúrího vypsaly odměnu pěti milionů dolarů (123 milionů korun).

Minulý týden Irák oznámil zatčení muže, který se měl stát nástupcem bývalého vůdce IS abú Bakra Bagdádího, jenž se zabil při dopadení loni v syrském Idlibu.

IS byl vojensky sice poražen, avšak jeho oddělené skupiny v Iráku útočí na vojáky a přepadávají je. Organizace má stále určité zázemí ve venkovských oblastech provincií Anbár, Ninive, Dijála nebo Saláhaddín. (ČTK)