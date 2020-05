Srážky přišly a půdní sucho ustoupilo. Vypadá to, že to nejhorší máme v prvním půlroce 2020 za sebou. Právě to ukazuje graf vývoje sucha za poslední 2 měsíce s výhledem na dalších 9 dní v půdním profilu 0–100 cm. V grafu jsou prostorově zobrazeny stupně síly sucha na území ČR. pic.twitter.com/Ase0k5mbXo

— www.intersucho.cz (@Intersucho) May 24, 2020