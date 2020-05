Ministerstvo pro místní rozvoj připraví mechanismus, díky němuž bude stát kompenzovat samosprávám výpadek příjmů způsobený kompenzačním bonusem, oznámil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Poslanci sociální demokracie podle Hamáčka podpoří vládní verzi opatření, která počítá s vyplácením kompenzací pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a malé společnosti s ručením omezeným i na úkor rozpočtů samospráv. V opačném případě by podle Hamáčka hrozilo zastavení plateb pro příjemce pomoci.

„Neumím si představit, že bychom těm lidem sdělili, že ty prostředky, se kterými již počítali, nedostanou. Senátní návrh znamená, že by se musela znovu rozjet příprava legislativy a pro příjemce peněz by to znamenalo obrovské riziko. To si dovolit nemůžeme,“ řekl.

Mechanismus, při kterém je bonus koncipován jako vratka daně sdílené mezi stát, obce a kraje, kritizují samosprávy i opozice. Ohrozí podle nich investice, s vládním plánem kompenzací formou dotací nesouhlasí. „Vnímám argumenty samospráv, rozumím, že mají obavy z dopadů krize, která se rýsuje,“ uvedl Hamáček.

Koalice ANO a ČSSD je podle něj připravena v tomto směru přijít s jasným prohlášením a stanoviskem ve Sněmovně. „Že ty prostředky, které by obcím chyběly zejména na investice, jim budou kompenzovány,“ uvedl. MMR podle Hamáčka pracuje na mechanismu, jak to udělat. (ČTK)