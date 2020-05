V Karviné, kde je ohnisko koronaviru v Dole Darkov, nepřibyl v noci na dnešek žádný nový případ. Pozitivních na covid-19 tak zůstává 239 lidí. V Českém Těšíně byly v souvislosti s Darkovem uzavřeny tři mateřské školy.

Mezi nakaženými je 174 zaměstnanců dolu, 61 jejich rodinných příslušníků a čtyři pracovníci jiných firem. „Více než 50 procent námi vyhledaných pozitivních osob bylo zcela bez příznaků a dalších cca 40 procent mělo příznaky velmi mírné,“ napsala Krajská hygienická stanice v Ostravě. Příznakem byla například zvýšená únava, kterou však horníci připisovali fyzicky náročné práci.

„Pokud by nedošlo k jejich odhalení provedenými testy, všichni tito pacienti by byli potenciálním zdrojem nákazy pro své okolí, protože by nevyhledali lékaře,“ upozornili hygienici. Pokračuje dohledávání kontaktů nakažených, je tak možné, že pozitivních případů ještě přibude.

Během plošného testování v Dole Darkov od minulého do tohoto pondělí udělali hygienici ve spolupráci se zdravotníky a vojáky 2543 odběrů. „Bylo aktivně vyhledáno 150 pozitivních osob, podíl pozitivních osob tedy činil 5,9 procenta,“ oznámili hygienici. (ČTK)

Společnost OKD dál těží uhlí i přesto, že testy mezi jejími zaměstnanci odhalily přes dvě stovky nakažených horníků a jejich rodinných příslušníků. Na nouzový bezpečnostní režim bez těžby přešel pouze Důl Darkov. V celé firmě pak platí zvýšená bezpečnostní opatření.