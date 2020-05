Prezidentský kandidát Joe Biden dnes poprvé po dvou měsících izolace vyšel na veřejnost. S manželkou Jill v Den obětí války položil smuteční věnce u pomníku veteránů. (Abc News)

Clad in face masks amid the continued coronavirus pandemic, former Vice Pres. Joe Biden with his wife Dr. Jill Biden pay their respects to fallen service members on Memorial Day at Delaware Memorial Bridge Veteran's Memorial Park. https://t.co/gao20nv04c pic.twitter.com/0gWZmBpBtZ

— ABC News (@ABC) May 25, 2020